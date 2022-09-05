"Нападавшего, прежде чем он смог достичь цели, опознала охрана российского посольства и открыла по нему огонь ", — заявил глава полиции района, где находится посольство, Мавлави Сабир.

По словам свидетелей происшествия, в районе, где произошел взрыв, находилось много людей.

О том, что мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе Дар-уль-Аман, сообщалось ранее в понедельник в социальных сетях. Отмечается, что в близлежащих зданиях разбиты стекла. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало происходящее.