Форум будет посвящен сохранению памятников культуры и их интеграции в жизнь города. Мероприятие пройдет с 24 сентября по 26 ноября.

"Могут присоединиться студенты, которые учатся на архитекторов, историков, социологов и других специалистов. Ребята разделятся на несколько междисциплинарных команд", — привели слова Сергуниной в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

Заммэра добавила, что командам участников форума предложат разработать проект реставрации памятника культурного наследия и концепцию его превращения в точку интереса для горожан и туристов.

Решения, предложенные командами, будет оценивать жюри. Лучшие из проектов могут реализовать в будущем.

В этом году участники форума будут работать над проектом реставрации ансамбля усадьбы Виноградово на севере Москвы.

Помимо конкурсной, в рамках форума пройдут образовательная, деловая и фестивальная программы.

В рамках образовательной программы состоятся экскурсии в мастерские и на объекты реставрации, встречи с экспертами. Деловая часть форума предполагает проведение "круглый столов" со специалистами, фестивальная — лекции, квесты, бизнес-игры и ярмарку вакансий.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте форума (forumnasledie.ru) до 16 сентября.

Молодежный форум "Наследие" проводится в Москве с 2018 года. За все время в нем приняли участие около 42 тыс. человек.