"Спасатели КГКУ "ЦОД" прибыли в Усть-Камчатский район для проведения поисково-спасательной операции. Планировалось, что они приземлятся на высоте 3,3 тыс. метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", — сказал представитель учреждения журналистам.

В зависимости от погоды, утром 5 сентября вертолет МИ-8 МЧС России доставит личный состав поисково-спасательного отряда ЦОД на допустимую высоту, с которой спасатели начнут восхождение. Наземная группировка на технике высокой проходимости продвигается на высоту 1,2 тыс. метров. Личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России — всего 24 человека — планируют разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.

Поисково-спасательная операция осложняется погодными условиями: сильной облачностью, штормовым ветром и осадками на высотах. Температура воздуха в горной местности ночью опускается до минус 14 градусов. В воскресенье вертолет со спасателями повторно вылетел в район происшествия. Накануне вертолету со спасателями и медиками не удалось приземлиться из-за непогоды.

Как сообщалось, шестеро совершавших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке погибли, еще четыре человека в сознании, но у одного из них сломана нога. Два человека находятся на базе, на высоте 3,3 тыс. метров.

30 августа группа туристов из 10 человек, а также два гида начали восхождение на вулкан Ключевская сопка. 1 сентября девять из 12 человек начали подъем с высоты 3,3 тыс. метров, трое остались в лагере. В субботу на отметке около 4 тыс. 150 метров сорвались с высоты и погибли пять альпинистов. В воскресенье представитель МЧС сообщил о гибели еще одного туриста из числа совершавших восхождение.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимировской областей. Организатором восхождения выступила туркомпания из Новосибирска, она же предоставила гидов.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).