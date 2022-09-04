Ранее власти региона сообщали о пяти погибших туристах.

"Шесть человек погибли, четыре человека в сознании, но у одного из них сломана нога. К месту происшествия выдвинулись две группы спасателей, в распоряжении которых четыре единицы техники", — сказал представитель краевого главка МЧС РФ.

По его данным, два человека находятся на базе, на высоте 3,3 тыс. метров

Как сообщалось, с 30 августа группа туристов, прибывших из семи регионов России, в составе 10 человек и двух гидов туристической компании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на вулкан Ключевская сопка. По предварительным данным, накануне девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, а остальные остались в лагере. В субботу на высоте около 4 тыс. 150 метров, при падении с высоты, по данным следствия, "не менее пяти человек погибли".

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4,8 тыс. метров.