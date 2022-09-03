"Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что туристы погибли, сорвавшись с высоты. Один из гидов получил перелом ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи спасателям, оказывает помощь пострадавшим.

По данным следователей, с 30 августа группа туристов в составе 10 человек и двух гидов начала восхождение на вулкан Ключевская сопка. Компания, организовавшая восхождение, находится в Новосибирске, туристы прибыли из семи регионов России. Группа была зарегистрирована в соответствии с требованиями МЧС. В пятницу девять из 12 человек начали восхождение от отметки 3,3 тыс. метров, еще трое остались в лагере. Трагедия произошла на высоте 4150 метров над уровнем моря.

На место прибыл вертолет с медиками и спасателями, с субботу они проходили акклиматизацию. Планируется, что в воскресенье утром спасатели выдвинутся на высоту, где произошла трагедия. Проверку по факту случившегося проводит прокуратура.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота 4,8 тыс. метров.