Пять тигрят, чей возраст оценили в 4-5 месяцев, принесла семилетняя тигрица под номером T48F. У нее ранее уже было двое детенышей, в начале 2021 года молодняк уже начал самостоятельную жизнь.

"Это действительно сенсация в деле изучения этого подвида тигров — по имеющимся данным, больше четырех тигрят в России никогда не отмечалось. На "Земле леопарда" за все время постоянного фотомониторинга — более 8 лет — было отмечено всего три выводка из четырех тигрят", — процитировали в сообщении старшего научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Дину Матюхину.

Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

В среднем амурские тигрицы рожают трех котят. Очень редко случается выводок из четырех или даже пяти детенышей, однако, когда такие случаи фиксируют в неволе, ухаживать за тигрятами помогают люди. В дикой природе котята впервые оставляют следы или попадаются в объектив фолотовушки в возрасте трех месяцев, когда они уже готовы следовать за матерью. Если выводок большой, то до этого момента доживают не все детеныши.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве в Китае и Северной Корее. В нацпарке "Земля леопарда" живет около 40 амурских тигров, это самая высокая плотность популяции редкого хищника. По данным учета 2014-2015 годов, численность популяции в России оценивалась до 540 особей.