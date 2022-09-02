"Сегодня ее состояние плачевно. Я в этом убедился лично во время одной из поездок в Ахтынский район и там же дал поручение принять срочные меры", — заявил руководитель региона.

По его словам, Ахтынская крепость должна стать не только местной достопримечательностью, но и объектом научного внимания, а "главное — бережно охраняемым памятником богатой дагестанской истории".

В свою очередь, пресс-служба главы республики сообщает, что Меликов провел отдельное совещание по данному вопросу, на котором глава региона поблагодарил депутата Народного Собрания РД Имама Яралиева, который обратил внимание широкой общественности на необходимость восстановления крепости и выступил с соответствующей инициативой.

Глава республики заявил, что нельзя допустить, чтобы туристические тропы уничтожили историческую ценность культурных объектов.

"Можно поддерживать их функционирование в качестве туристических достопримечательностей, но только в том случае, если это выступает основой для дальнейшего научного, культурного и духовного развития народа, помогает сохранению его ценностей для будущих поколений", — приводит пресс-служба слова Меликова.

Крепость за свою почти двухвековую историю служила важным военным объектом, администрацией округа, тюрьмой, образовательным учреждением, производственными цехами, она никогда не пустовала, активно использовалась и "жила", отметили участники совещания.

Также, было отмечено, что для сохранения памятника необходимо привлечь добросовестного инвестора, готового содействовать проведению реставрационных работ по проекту и приспособлению памятника к современному использованию под контролем соответствующих органов.

Меликов подчеркнул, что решение вопроса потребует комплексного поэтапного подхода и анонсировал обсуждение промежуточных итогов исполнения данных на совещании поручений.

Ахты?нская кре?пость — русская крепость в Дагестане, в селе Ахты Ахтынского района, построенная в 1839 году генералом Е. А. Головиным. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Самая южная крепость на территории России.