"Ежегодно регион привлекает около 2 млн гостей. Очень надеюсь, что сегодняшнее соглашение откроет новые возможности для развития туристического потенциала, позволит привлечь в Саратовскую губернию в разы больше туристов со всех уголков нашей страны. В планах – увеличить туристический поток до 3 млн человек к 2030 году", — цитирует его пресс-служба правительства.

Вице-премьер добавил, что дополнительным преимуществом региона является судоходство по реке Волге, в том числе круизное, и этот потенциал необходимо развивать. По словам Чернышенко, в селе Смеловка уже запланировано строительство причала с возможностью захода круизных речных теплоходов.

"Между селами Смеловка и Узморье планируется разместить гостиничную зону, центр активных водных видов спорта, пляжную и развлекательную инфраструктуру, в том числе в рамках сотрудничества с "Туризм.РФ", — говорится в сообщении.

Вице-премьер также предложил Саратовской области присоединиться к межрегиональному соглашению с участием Ростуризма по развитию межрегионального проекта "Великий Волжский путь", который соединит новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Поволжья и позволит субъектам совместно решать задачи по наращиванию турпотока круизного туризма.

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что в сфере туризма в регионе заняты более 4 тыс. субъектов предпринимательства.

"Если говорить о рекреационном туризме, то точка роста – Хвалынский национальный парк. У региона также высокий историко-культурный потенциал, большое значение имеет Парк покорителей космоса, реализованы другие крупные проекты – открылся международный аэропорт, стала более протяженной набережная Саратова. В дальнейшем, думаю, перспективным направлением здесь может стать промышленный туризм", — цитирует его пресс-служба.

Гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщил, что в Саратовской области запланировано создание туристических объектов на двух территориях.

"Первая – это 170 га рядом с Парком покорителей космоса в Энгельсском районе. Вторая – участок площадью 100 га, находящийся в 5 км от исторического центра Хвалынска на берегу Волги. Рядом с ним уже расположен горнолыжный курорт "Хвалынские склоны", поэтому важно заложить в основу планирования новой туристической территории принципы добрососедства и синергии", — сказал он.

Также сообщается, что в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Ростуризм запланировал разработку федеральных межрегиональных схем территориально-пространственного планирования туристических макротерриторий. Разработка туристического территориального проекта "Большая Волга", куда входит и Саратовская область, будет реализована в 2023 году.