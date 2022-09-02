В юбилейном году 350-летия со дня рождения Петра Великого этот традиционный фестиваль посвящен 320-летию штурма крепости Нотебург войсками Петра I.

Больших и маленьких участников фестиваля ждет концертная программа, театрализованные представления и разнообразные мастер-классы. Все гости праздника смогут пройти рекрутский набор и принять участие в реконструкциях исторических сражений.

Набор проводится дважды в день, записаться можно в любой из понравившихся полков. Новобранцы получат элементы военной формы, научатся владеть оружием и освоят строевую подготовку.