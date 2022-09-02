"В связи со снижением класса пожарной опасности по погодным условиям (запрет на посещение лесов) отменяется", — говорится в сообщении.

16 августа под угрозой административной ответственности нацпарк запретил посещение своих территорий пешком и на транспортных средствах.

С 31 августа в регионе аномальную для августа 30-градусную жару и сушь сменила дождливая прохлада.

Валдайский национальный парк располагается в северной части Валдайской возвышенности в пределах трех районов Новгородской области: Валдайского, Демянского и Окуловского. Его протяженность с севера на юг — 105 км, с запада на восток — 45 км.