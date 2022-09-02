"Тула вошла в перечень петровских городов России, а наши музеи в ассоциацию петровских музеев. И потому сегодня Тула, в честь 350-летия Петра Великого, в числе немногих регионов, принимает современную мультимедийную выставку "Календарь деяний Петра I". Для нас это почётно и очень ответственно", — сказала заместитель министра культуры Ирина Иванова на церемонии открытия выставки.

Выполненная в цветах триколора экспозиция расскажет посетителю о государственной деятельности Петра Великого. В качестве визуального триггера для посетителей использован видеоролик, демонстрирующий Петра I, запечатлённого на полотнах художников в различные периоды жизни.

Интерактивные столы и стенды, проекции и экраны, дополненная реальность дадут возможность посетителям максимально погрузиться в далекую эпоху.

"На выставке в мультимедийной и игровой форме представлен практически весь спектр преобразований Петра I — от установления даты Нового года до введения нового алфавита, от утверждения национального триколора до создания самой Российской империи", — говорится в сообщении.

Уникальные экспонаты представляют собой нечто среднее между арт-объектами и электронными гаджетами. Каждое из деяний Петра отражено в коротких мультимедийных посланиях на сенсорных панелях, голографических экранах и киностойках, отметили в пресс-службе.

Также на выставке можно увидеть подлинные предметы эпохи Петра I из коллекции Тульского музейного объединения — среди них гравюра XIX века с изображением тульского оружейного завода, оттиск с медали в честь Полтавской битвы, военный устав XVIII века.

Выставка продлится до 1 октября. Она подготовлена Российским военно-историческим обществом при поддержке Минкультуры России.

350-летие Петра I широко отмечается в России в 2022 году.