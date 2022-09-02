"Идут монтажные работы на новой канатной дороге "Орбита" "гондольного" типа SL1 протяженностью 2,27 км и пропускной способностью 1200 чел./час", — написал Темрезов по итогам встречи с гендиректором АО "Кавказ.РФ" Хасаном Тимижевым в пятницу.

Канатная дорога будет отвозить туристов на высоту 3014 метров — к самой высокой смотровой площадке курорта.

Кроме того, на курорте строится парковка на 419 мест, инженерная инфраструктура и гараж для ратраков.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть подъемников, системы искусственного снегообразования.