"Чтобы нам повышать привлекательность и раскрывать потенциал регионов ПФО нужно активизировать передвижение по всем маршрутам. В частности, нами совместно был разработан пилотный проект по межрегиональным речным перевозкам, который предполагает создание устойчивых транспортных связей между городами на средней Волге с использованием межрегионального скоростного транспорта. В первую очередь, это суда класса "Метеор" и "Валдай". Они имеют разную вместимость и характеристики, но таким образом, туристы смогут совершить путешествие в 2-4 региона за одну поездку", — рассказал он журналистам.

По словам Иванова, в рамках этого проекта потребуется строительство новых судов как пригородных, так и скоростных.

"Мы примерно посчитали их количество, и на сегодняшний день соответствующие предложения направили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Мы надеемся, что получим ряд поручений на уровне руководства нашей страны по развитию и реализации этого проекта", — пояснил он.

Как отмечается в презентации Госкомитета Татарстана по туризму, в рамках соглашения по развитию проекта "Великий Волжский путь" речной флот регионов Поволжья должен вырасти на девять судов к 2024 году, к 2030 году – на 27 судов. Суммарная стоимость проекта до 2024 года оценивается в 5,7 млрд рублей, до 2030 года — в 18,1 млрд рублей.

Результатом его развития к 2024 году, по данным Госкомитета, должно стать 450 тыс. туристов, перевезенных по реке, увеличение количества турпоездок на 1,35 млн, до 10,35 млн, а также рост услуг в сфере туризма на 15 млрд в год и увеличение номерного фонда до 59 тыс.