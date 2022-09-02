"За июнь-август 2022 года в Подмосковье побывали 7,6 млн путешественников. Это на 3,3 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года Подмосковье посетили 15,6 млн человек. Все лето наблюдался большой ажиотаж на заселение в гостиницы и отели региона", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Самыми посещаемыми за летний период стали Коломна, Сергиев Посад, парк "Патриот" в Кубинке, Клин.

"Культурная программа в Подмосковье становится с каждым годом более разнообразной и насыщенной. В том числе благодаря этому мы видим возрастающий интерес и у жителей столицы, все более активно посещающих музеи и усадьбы Московской области и выбирающих подмосковные отели для своего отдыха. Загрузка загородных отелей региона за июнь-август составила 95%", — цитирует министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова.