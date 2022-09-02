"Туристы будут путешествовать на теплоходе премиум-класса "Василий Суриков", он вместительный и в безупречном техническом состоянии. Наш круиз начинается 18 сентября, стартует с Северного речного вокзала Москвы и заканчивается 28 сентября. Для удобства туристы могут сесть практически в любом городе по маршруту и выйти в любом городе", — рассказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Марченко, в настоящее время забронировано порядка 50% круизов. Минимальная стоимость от 3,5 тыс. рублей с человека за сутки при двухместном размещении.

"В 2023 году мы постараемся максимально наполнить рынок и выделим еще один теплоход на этот маршрут. Возможно, как-то проработаем уже выставленные суда, чтобы "Великий Волжский путь" получил максимальный охват", — добавил он.

По словам председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, на Волге всегда было большое количество круизов, но маршрутов под брендом "Великий Волжский путь" до сегодняшнего дня не существовало.

В Татарстане круизные туристы посетят остров-град Свияжск, Казань, Великий Болгар, Тетюши.

"Сейчас в нашей стране есть один маршрут, сохранившийся со времен Советского Союза. Это Золотое кольцо. Помимо него, ничего суперизвестного в нашей стране пока нет. Да, идет развитие сибирских регионов, северо-западных. Но наша задача создать для людей новые маршруты. "Великий Волжский путь" – это то предложение, которое должно получить не меньшую известность и популярность, нежели Золотое кольцо", — подчеркнул Иванов.

В Ульяновской области туристам предложат четыре программы "Ульяновск – красный маршрут", "Симбирский квартал", "Авиационная столица" и "Честное купеческое".

В республике Марий Эл путешественники в рамках круизного маршрута могут посетить город Йошкар-Ола с трансфером из Чебоксар.

В свою очередь, начальник отдела развития туризма и ремесел Минэкономразвития Чувашии Зоя Трифонова отметила, что республика является традиционным участником круизных программ, так как Чебоксары исторически известный и крупный порт на Волге. В 2021 году Чувашию посетили 55,7 тыс. круизных туристов, это почти вдвое больше, чем годом ранее и на 5 тыс. больше, чем в допандемийном 2019 году.

Теплоход "Василий Суриков" четырехпалубный, максимальная пассажировместимость – 190 человек. Для размещения туристов есть двух- и трехместные каются с душем, кондиционером, а также четыре каюты "Полулюкс". Есть два бара, конференц-зал.