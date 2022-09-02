"Посетителям предложит специальные мастер-классы, которые помогут перенестись во времени и прочувствовать себя участником событий тех лет", — говорится в сообщении.

Гости праздника смогут принять участие в интерактивной программе "Битва дружин", а также в мастер-классах по историческим играм, метанию сулиц, владению копьем и бердышом, изготовлению кольчуги и плетению косичек.

Одновременно по "Покровскому углу" будут проводиться сборные экскурсии.

"Стрельцы расскажут и покажут, как нужно правильно держать и наносить удары копьем и бердышом, как занять стойку, чтобы с точностью метать сулицы в мишень. А мастер-кольчужник покажет весь процесс создания кольчуги — от кольца до полотна", — сказано в сообщении.

Помимо мастер-классов, экскурсий и интерактивных площадок, будут даны ответы на многие вопросы, в частности, чем знаменит воевода Шуйский и почему его фигура стала центральной во время осады Пскова.

"Иван Шуйский не был первым воеводой в Пскове, им являлся Василий Скопин-Шуйский из более аристократической знатной ветви Шуйских, однако весной 1581 года Ивану Петровичу были дарованы чрезвычайные полномочия от государя Ивана IV", — говорится в сообщении.

Корнями родословие Шуйских уходило к великому князю Владимирскому Андрею Ярославовичу, и фактически Шуйские в случае смерти всех представителей правящей династии имели право занять трон.

При Иване III Великом и его сыне Василии III из рода Шуйских рекрутировались дипломаты, наместники и воеводы. При Иване Грозном Шуйские имели очень высокое положение и сохранили его позднее, вплоть до восшествия на престол государя Василия Ивановича Шуйского, который процарствовал с 1606 по 1610 год.

Псковская оборона (в зарубежной историографии — осада Пскова) — вооруженный конфликт между русским войском, оборонявшим город Псков, и войском Речи Посполитой на заключительном этапе Ливонской войны. Номинально обороной Пскова руководил князь Василий Скопин-Шуйский, но фактически ее осуществлял князь Иван Шуйский. Осада длилась с 18 августа 1581 года по 4 февраля 1582 года. Потерпев неудачу под стенами Пскова, король польский и великий князь литовский Стефан Баторий был вынужден пойти на переговоры с русским царем Иваном IV, которые закончились подписанием Ям-Запольского мирного договора.