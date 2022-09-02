"Лето на "Архызе" был очень активным. Любители пеших маршрутов, других видов активного отдыха — только за три летних месяца на курорте отдохнуло более 70 тыс. человек", — написал Темрезов в своем телеграм-канале в пятницу.

Глава региона отметил, что в 2021 году курорт посетило 693 тыс. человек, что на 50% больше показателей 2020 года.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть подъемников, системы искусственного снегообразования.