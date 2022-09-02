"Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости", — сказал Мурашко журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию в пятницу.

Он отметил, что такое наблюдается всегда с началом учебного сезона, когда растет число коммуникаций.

Министр обратился к родителям школьников с просьбой усилить меры личной безопасности, в частности, осматривать детей перед посещением школы, а учителей призвал принимать необходимые меры.

Согласно данным оперативного штаба, обнародованным в пятницу, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 50,9 тыс. случаев, что почти на 1 тыс. больше, чем днем ранее, скончался 91 пациент с COVID-19.