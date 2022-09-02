"Основные мероприятия запланированы на 10 сентября. В учреждениях культуры пройдут праздничные концерты, театральные постановки, кинопоказы, ярмарки, фейерверки и многое другое", — говорится в сообщении.

Так, в Донском состоится фестиваль "Донское варенье", в Щекине — музыкально-спортивный праздник "Тула — земля моя", в Плавске — поэтический вечер "Лучший уголок России".

В Одоевском музее-усадьбе генерала Мирковича запланирована конференция, посвященная тулякам — героям войны 1812 года; в Богородицком дворце-музее — выставка "Царь стола".

Музеи Тулы также подготовили для своих гостей насыщенную программу с интерактивными площадками, квестами и мастер-классами.

В ремесленном дворе "Добродей" пройдет областной фестиваль национальных игр "Бояре, а мы к вам пришли!". В Школе креативных индустрий для всех интересующихся творческими профессиями пройдет день открытых дверей.

В течение всего дня в Тульском государственном музее оружия будут работать интерактивные площадки "Я управляю "Ураганом" и "Смерчем", мастер-класс по украшению оружия, патриотическая программа "Курс молодого бойца".

Музей самоваров проведет театрализованную экскурсию по улицам исторического центра "Тула самоварная".

Познакомиться с историей Тульского кремля предложат на обзорных экскурсиях с посещением осадных дворов и архокна. На открытой сцене кремля для детей будет выступать Тульский театр кукол.

Ко дню рождения города и области музеи также презентуют тематические выставки. Центр семейной истории (филиал музея-заповедника В.Д. Поленова) представит экспозицию живописных работ и графики "Тула. Живу. Люблю. Творю", в Музейном дворе филиала Государственного исторического музея откроют планшетную выставку "Тула в собрании ГИМа", здесь же будут проходить мастер-классы и викторины от музея.

Тульский краеведческий музей откроет выставку "Тульский дресс-код", где представит более 100 предметов, отражающих модные тенденции в одежде туляков XIX-XX веков.

В Выставочном зале будут представлены работы Тульского союза художников, посвященные родному краю.

В атриуме Тульского кремля откроется мультимедийная выставка "Календарь деяний Петра I".

В творческом индустриальном кластере "Октава" развернется фестиваль "АРТ маркет". Жителей и гостей города будут ждать выставка-продажа локального искусства, большая игровая зона, лекции и мастер-классы.

Одним из ключевых событий празднования станет фестиваль искусств "Петровские фанфары в Тульском кремле!". Он пройдет в историческом центре Тулы и ряде муниципалитетов региона.

Фестиваль в этом году приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. В программе — торжественное шествие духовых оркестров, выступление сводного оркестра с исполнением русской музыки времени правления Романовых, концертные дефиле и творческие номера участников фестиваля. Завершит праздник Петровская ассамблея на Казанской набережной и Соборной площади Тульского кремля с участием театральных, цирковых и хореографических коллективов области.