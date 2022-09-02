Как сообщает пресс-служба перевозчика, полеты будут осуществляться из ереванского аэропорта "Звартноц" три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что армянский лоукостер также с 23 сентября запускает прямые авиарейсы из аэропорта "Звартноц" в московский аэропорт "Домодедово".

Авиакомпания осуществляет также рейсы из Еревана в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Fly Arna — совместное предприятие Фонда государственных интересов Армении (ANIF) и арабской авиакомпании Air Arabiс. Компания была создана в июле 2021 года.