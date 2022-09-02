"Специально для гостей международного фестиваля "Антоновские яблоки" ЦППК запустит тематический состав — 3 сентября в 8:48 пассажиры смогут отправиться в Коломну из Москвы на "Яблочном экспрессе" с Казанского вокзала", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во время поездки пассажирам экспресса предложат яблоки и буклеты фестиваля. Стоимость билетов на "Яблочный экспресс" не отличается от цены обычного поезда, отметили в ЦППК.

В компании также сообщили, что 3 и 4 сентября будут продлены маршруты 15 электричек от и до станции "Бородино" из-за фестиваля "День Бородина".

Фестиваль "Антоновские яблоки" в Коломне в этом году пройдет в десятый раз. В его рамках в центре города будет работать 15 площадок, где состоятся музыкальные и театральные представления, встречи с писателями, лекции, мастер-классы и арт-инсталляции.

В рамках фестиваля "День Бородина" на Бородинском поле в Можайском городском округе Подмосковья состоятся военно-исторические реконструкции эпизодов сражения Отечественной войны 1812 года, музыкальные концерты, выставки.