"В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов, утром и днем 4 сентября, а также до конца дня 5 сентября на территории Сочи сложатся условия для возникновения комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений", — говорится в сообщении.

Так, местами на курорте пройдут сильные дожди. Прогнозируются ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра до 20-22 м/с.

На реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

"4 и 5 сентября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — отмечает пресс-служба.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. По поручению главы города Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.