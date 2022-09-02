Теперь программа распространяется не только на кредиты, взятые в период с 2008 по 2021 год, но и на займы, оформленные в 2022 году, говорится в сообщении правительства. На эти цели из федерального бюджета будет направлено около 10 млрд рублей.

"Важно, что это не только позволит сократить издержки лизингодателей, но и частично компенсирует возрастающую финансовую нагрузку на авиакомпании. Таким образом, дополнительные затраты не будут переложены на пассажиров", — заявил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении.

Как уточняется, сейчас в рамках программы субсидируется приобретение 59 самолетов SSJ100, в том числе семи машин, построенных в этом году.

Программа субсидирования процентных ставок лизинговым компаниям, закупающим отечественную авиатехнику, была запущена в 2012 году. Государство возмещает 90% затрат на уплату процентов по кредиту.