"На платформе премии зарегистрировалось более 150 курортов из 8 федеральных округов. Для них предусмотрено 29 основных номинаций в том числе "Лучший горнолыжный курорт России", "Лучший горнолыжный отель", "Самый событийный горнолыжный курорт". Проголосовать можно с 1 сентября по 15 октября. Параллельно всероссийскому голосованию пройдет экспертное, которое назовет лучших в дополнительных номинациях. 24 ноября в Москве пройдет торжественная церемония награждения победителей", — рассказал организатор премии, генеральный директор "THR Marketing" Илья Виноградов.

Он подчеркнул, что такое масштабное голосование в России проводится впервые. По данным оргкомитета, в тройку лидеров по числу зарегистрировавшихся курортов вошли Сибирский, Приволжский и Уральский федеральные округа.

"Из Сибири мы получили 27 заявок, из Приволжья 23, а Уральский федеральный округ будет представлен 18 курортами. География безусловно отражает суть индустрии, где холод и снег имеют большое значение. Но в то же время мы были поражены вовлеченностью российских регионов в развитие горнолыжной отрасли: оборудованные склоны есть практически в каждом субъекте федерации, при этом многие стараются работать круглый год, что говорит не просто о востребованности, но и о большом потенциале развития не только ГЛК, а целых территорий", — добавил Виноградов.

В числе претендентов – известные горнолыжные курорты федерального значения, такие как "Большой Вудъявр" в Мурманской области, ВТРК "Архыз" в Карачаево-Черкессии и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, Курорт Красная Поляна в Сочи, "Манжерок" на Алтае, "Шерегеш" в Кемеровской области, подмосковные комплексы "Сорочаны» и "Волен-Степаново", а также небольшие курорты местного значения: например, "Богатырек" в Каменске-Уральском Свердловской области, семейный парк "Изгиб" в Ярославской области, горное село Армхи в Ингушетии, где на высоте 1520 метров проложены всего две трассы протяженностью 1,2 км.