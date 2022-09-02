По его словам, во Владивостоке 6 сентября президент проведет заседание президиума Госсовета по туризму.

"Традиционно посмотрит презентацию ТОРов и результаты развития Дальнего Востока. Затем встретится с губернатором Кожемяко", — сообщил Песков журналистам.

"В преддверии пленарного заседания ВЭФ он пообщается с модераторами ключевых сессий форума", — добавил он.

По словам Пескова, 7 сентября планируется международная часть программы президента.

Он также сообщил, что пленарное заседание форума состоится в три часа дня 7 сентября.