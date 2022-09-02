"По традиции фестиваль начнется с костюмированного праздничного шествия, специально для него организаторы изготовили шестиметровую рыбу — символ мероприятия и главный ингредиент блюда. Основные события пройдут на "Ленивом Торжке" и Рождественской площади Свияжска", — говорится в пресс-релизе.

Будет проведен конкурс на самую вкусную уху. Определять победителя будет жюри — шефы гильдии поваров Татарстана. Победителей ждут призы и памятный кубок.

Организаторы фестиваля намерены приготовить и раздать восемь тысяч порций вкуснейшей бесплатной ухи для гостей праздника.

Создавать настроение на фестивале будут творческие коллективы. Гостей научат традиционным играм и танцам Поволжья.

Специальным гостем фестиваля станет Zventa Sventana (Тина Кузнецова).

На протяжении всего праздника также будут работать ярмарка, ремесленные мастер-классы, все музеи и выставки Свияжска.

Отмечается, что добраться до острова-града в этот день, 4 сентября, можно будет, в том числе на старинном паровозе.