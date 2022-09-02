"Программа рассчитана на весь день, начало в 13:00. Действие пройдет на нескольких площадках города. В течение всего дня будет работать зона общественного питания "Хлебосольная Сибирь", где свои кулинарные изыски представят иркутские рестораторы", — говорится в сообщении.

В сквере имени Кирова откроются выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства "Мастера Прибайкалья" и фестиваль творчества "Иркутский Арбат". В целом на обеих площадках свои работы представят более 105 мастеров из разных городов и районов области, "Союза народных мастеров Прибайкалья", Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов и союза мастеров народного искусства "Оникс".

Для детей и молодежи в сквере имени Кирова состоится интерактивная программа "Байкальская Атлантида". Она познакомит гостей праздника с традициями народов Сибири. На площадке "Поэзия традиций" свои национальные костюмы покажут представители народов, проживающих в Иркутской области.

На площади графа Сперанского в 16:00 начнется праздничный концерт "Судьба моя — иркутская история" с участием творческих коллективов области, шоу-балета "Бродвей" и танцующего диско-хаус оркестра Offbeat orchestra из Иркутска, певицы Maksim и певца Александра Маршала.

Завершится праздничная программа фейерверком. Его запустят в 22:30 в районе Нижней набережной, около памятника основателю Иркутска Якову Похабову.