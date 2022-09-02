По ее данным, на утро пятницы тайфун находился в 390 км к югу от островов Мияко, относящихся к префектуре Окинавы. Порывы ветра достигают 252 км/ч. Тайфуну в настоящее время присвоена категория "очень сильного".

Ожидается, что в ночь на воскресенье "Хинамнор" достигнет Окинавы и принесет сильный ветер и высокие волны в море.

Японская метеорологическая служба прогнозирует, что тайфун может затем направиться в сторону острова Кюсю и других районов западной Японии. Местных жителей призывают соблюдать повышенную осторожность из-за угрозы схода оползней, наводнений, поднятия уровня воды в реках и сильного ветра.

В южнокорейской метеорологической службе в пятницу сообщили, что тайфун в начале следующей недели обрушится на южную часть страны. Местные синоптики не исключают, что "Хинамнор" может стать сильнейшим штормом в стране за всю историю наблюдений.

Премьер Южной Кореи Хан Док Су поручил министрам и правительственным ведомствам предпринять превентивные меры, чтобы минимизировать возможный ущерб от тайфуна.

Ранее сообщалось, что приморские метеорологи распространили штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в первые дни Восточного экономического форума 5-6 сентября в Приморье. Во Владивостоке ночью и в первой половине дня 6 сентября прогнозируется сильный, временами очень сильный дождь, при ветре 15-20м/с, днем порывами до 25м/с, отмечается в сообщении. Также в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн до 4-5 метров, в открытой части моря — до 7 метров. Во вторник в портах побережья прогнозируется подъем уровня моря до критических значений, в бухтах — сильный накат, подтопление пляжей.

Спасатели просят на время действия штормового предупреждения не выезжать из населенных пунктов, не выходить на туристические маршруты, отдыхающих не купаться из-за опасных волн, а владельцев маломерных судов не выходить в море, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

Седьмой Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.