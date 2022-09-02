"Причиной стала сохраняющаяся сложная пожароопасная ситуация в Ольхонском районе и высокие классы пожарной опасности, зарегистрированные системой дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства", — говорится в сообщении.

Временно закрыты маршруты "Сарайский пляж", "п. Турган — урочище Саган-Заба", "Черноруд — д. Сарма — д. Курма", "Север острова Ольхон", "Тажераны", "д. Бугульдейка — падь Большая Марта — д. Петрова" и "д. Курма — д. Кочериково".

Действие ранее выданных разрешений по этим маршрутам также приостанавливается до снижения классов пожарной опасности.

На территории Прибайкальского нацпарка в границах Ольхонского района продолжает действовать особый противопожарный режим. До его завершения на открывшихся турмаршрутах госинспекторы в области охраны окружающей среды будут проверять наличие в автомобилях средств пожаротушения: шанцевого инструмента и запаса воды.

В четверг в нацпарке закрыли для посещения маршруты "Юг острова Ольхон" и "Бакланий камень — Бугульдейка" из-за степного и лесного пожаров, произошедших там в тот день.

По информации "Заповедного Прибайкалья", степной пожар площадью более 40 га на Ольхоне в районе деревни Ялга ликвидирован.

Как сообщалось, лесной пожар в районе бухты Песчаной локализован на площади 1,8 га.

Прибайкальский национальный парк находится на западном побережье озера Байкал, включает самый крупный и единственный обитаемый байкальский остров Ольхон. Ежегодно нацпарк посещает несколько сотен тысяч туристов.