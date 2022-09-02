"Прошедшим летом в выездном туризме образовалась ситуация острого дефицита авиаперевозки и турпродукта. У туристов остался выбор из пяти более-менее массовых емких направлений с прямой перевозкой. В результате почти на всех зарубежных направлениях отдыха выросли цены и средняя стоимость отдыха", — сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на проведенный анализ.

По ее данным, наиболее массовыми направлениями летнего отдыха россиян стали в порядке убывания Россия, Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет и Мальдивы. При этом доля продаж турецких пакетов в турагентствах составила 60%.

"Средний чек на тур в Турцию с чартерным перелетом у крупных туроператоров этим летом вырос почти вдвое по сравнению с прошлым летом – на 77-100%. Он составил от 175 до 235 тыс. рублей на двоих", — отмечают в АТОР.

Средний чек по Абхазии вырос на 25% и составил 85 тыс. на двоих с перелетом. В ОАЭ средний чек увеличился на 28%, а средняя стоимость приобретенного тура с перелетом в бюджетном сегменте составила 165-178 тыс. рублей на двоих.

Отдых в Египте также подорожал очень заметно – более чем на 60%. Средняя стоимость тура летом превысила 170 тыс. рублей на двоих.

"Продажи по направлению могли бы быть высокими и при таких ценах, но их сдерживает дефицит авиаперевозки, особенно из регионов", — подчеркивают в АТОР.

Меньше всего среди наиболее популярных направлений летнего отдыха подорожали Мальдивы.

"Средний чек на тур этим летом у большинства компаний и сетей турагентств вырос очень незначительно, в пределах 10%, или даже остался на уровне 2021 года. В среднем он составил около 380 тыс. рублей на двоих", — говорится в сообщении ассоциации.