"В очередном этапе программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом, выросло количество предложений для туристов, планирующих отдых в Крыму, в сравнении с прошлыми этапами программы. Так, свои предложения на сайте мирпутешествий.рф разместили 292 крымские средства размещения, в том числе санатории", — говорится в сообщении.

На первых этапах программы от Крыма участвовали 85 объектов размещения. Участниками последующих этапов туркешбэка от региона стали более 140 средств размещения, на прошлом этапе — 207 крымских отелей и санаториев.

Продажи туров с кешбэком начались 25 августа и продлятся до 10 сентября. В случае, если запланированная на программу сумма (3 млрд руб.) будет выбрана туристами раньше, продажи будут остановлены досрочно. Программа кешбэка позволяет туристам получить возврат 20% стоимости тура или проживания в отеле, но не более 20 тыс. рублей. Минимальное число ночей не должно быть меньше трех, оплатить поездку можно только онлайн по карте "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.