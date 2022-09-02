"Прежде всего, я бы выделил, как это ни странно, развитие экологического туризма, потому что туризм естественным путем развивается на Камчатке. Все больше и больше людей, проживающих в других регионах, хотят сюда попасть. И это надо приветствовать. Но с другой стороны надо понимать очень большую хрупкость и ранимость камчатской природы", — сказал Иванов журналистам на форуме "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке в пятницу.

По его мнению, на Камчатке не нужно строить огромные гостиницы, но развитие инфраструктуры необходимо.

"Так скажу: здесь не надо строить высотные бетонные гостиницы. Здесь нужны маленькие деревянные домики, может быть даже на сваях, которые наносят наименьший ущерб окружающей среде. Конечно, (необходимо — ИФ) развивать транспортную инфраструктуру, но например, на мой взгляд, в Долине гейзеров нельзя строить аэродромы. Значит надо искать какие-то другие пути доступности места, но с ограничениями и с очень жёсткими правилами поведения, не надо этого бояться, поведения туристов, когда они находятся на особо охраняемых природных территориях", — добавил Иванов.