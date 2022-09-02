"Мы планируем выйти на те же показатели — 1,5 млн пассажиров", — сказал Горьковенко.

Он отметил, что аэропорт для достижения этой цели активно развивает программу региональных полетов, а также прорабатывает с партнерами международные направления.

"Развиваем Среднюю Азию и Закавказье, в том числе ведем переговоры с национальным перевозчиком Азербайджана. Также ведем переговоры с несколькими перевозчиками по открытию рейсов в Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Иран. Мечтаем о Стамбуле, но пока не можем найти перевозчика", — сказал Горьковенко.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда в январе-июле снизил пассажиропоток на 2,8%, до 745 тыс. человек.

В 2021 году аэропорт обслужил 1,45 млн пассажиров против 781,1 тыс. человек в 2020 году.

В настоящее время из аэропорта Волгограда выполняются рейсы в Екатеринбург, Ереван, Казань, Минеральные Воды, Москву, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Самару, Сочи, Тюмень, Челябинск.