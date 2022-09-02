"По предварительным оценкам, с целью туризма и отдыха за рубеж в летние три месяца выехали около 3,5 млн россиян. Наиболее популярными направлениями стали Турция, Абхазия и ОАЭ: туроператоры за лето отправили в Турцию 1,85 млн туристов, в Абхазию – 800 тыс., в ОАЭ – 170-180 тыс. туристов", — сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на проведенный анализ.

Также в топ-5 наиболее массовых направлений вошли Египет, куда было отправлено около 100 тыс. туристов, и Мальдивы – 55 тыс.

В АТОР добавили, что помимо пятерки лидеров у россиян летом были востребованы шесть стран СНГ, куда доступны прямые рейсы – Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. В эти страны туристы совершили около 800 тыс. турпоездок, но в основном – не с туристическими целями. Поток с целью туризма не превысил 150-200 тыс. человек, в том числе через туроператоров – не более 70 тыс. человек.