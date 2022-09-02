"Свыше 127 тыс. билетов в культурные учреждения Подмосковья купили по "Пушкинской карте" с начала года. Всего в регионе выпущено более 234 тыс. карт, а в программе участвуют 290 областных учреждений культуры", — цитирует вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. Получить ее могут молодые люди от 14 до 22 лет. В 2021 году на нее было начислено 3 тыс. рублей, в начале 2022 года — 5 тыс. рублей. На эти средства обладатели карты могут купить билеты в музеи, театры, филармонии и другие учреждения культуры, участвующие в программе. С 1 февраля владельцы карт могут также приобрести билеты в кинотеатры на российские фильмы.

Подать заявление на оформление карты можно на портале Госуслуг.

В Подмосковье в программе участвуют 249 учреждений культуры: 25 театров, 52 музея, пять концертных организаций, шесть библиотек, 28 кинотеатров, 104 дома культуры.