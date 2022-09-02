Торжественное открытие состоится в пятницу в спортивно-развлекательном центре "Простория", где подготовлена выставка "Инновационный потенциал Витебской области". Здесь разместятся более 25 стендов производителей приграничного района, изготавливающих и реализующих продукцию для самых разных сфер.

В этот же день на площадке пройдет конференция "Импортозамещение и производственная кооперация — возможности к сотрудничеству". Коллеги из Псковской и Витебской областей обсудят сотрудничество в сфере сельского хозяйства и АПК, возможности партнерства в промышленном производстве, строительстве и ЖКХ, образовании, туризме и оздоровлении, отметили в пресс-службе областного правительства.

В течение всех трех дней в Финском парке будет работать ярмарка производителей Витебской области. Они представят потребительские товары, в том числе продукты питания и изделия легкой промышленности. Ожидается более 200 представителей предприятий и организаций Белоруссии.

В рамках культурной программы в Финском парке и на других площадках запланированы выступления творческих коллективов республики.

Для студентов Витебского государственного колледжа культуры и искусств будут организованы творческие встречи, мастер-классы и хореографические баттлы с коллегами из Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

В Псковском городском культурном центре состоится выставка "Культурное наследие Витебской области". В экспозиции — уникальные экспонаты из фондов Витебского областного краеведческого музея и областной библиотеки. Закроет праздник концерт лучших творческих коллективов Витебской области — участников международного конкурса "Славянский базар", а также многократных победителей различных международных конкурсов.

Дни Витебской области в Пскове проводятся в рамках договоренностей, достигнутых между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным.