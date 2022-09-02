"Более трех лет сотрудники Астраханского музея-заповедника пытаются найти в этих местах потерянную столицу Хазарского каганата. Результаты полевого сезона впечатляют. Учёные обнаружили тысячи уникальных артефактов. Это говорит о том, что исследуемая территория действительно является потерянным городом", — написал Бабушкин.

Он уточнил, что также была найдена часть средневековой крепости длиной около 18 и шириной более 4 метров, которая поможет больше узнать о судьбе Хазарского каганата.

"В настоящее время все находки объединены в "Семибугоринский археологический комплекс". Мы подали заявку на включение объекта в реестр памятников федерального значения и поставили его на государственную охрану", — добавил глава региона

По его словам, исследования продолжатся в 2023 году. В планах учёных — установить степень повреждения и протяжённость найденной крепости.

Хазарский каганат (650-969) — средневековое государство, созданное кочевым народом — хазарами. Каганат контролировал территорию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казахстана, Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра.