"Выставка "Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI-XXI вв." откроется в главном здании Иркутского художественного музея 10 сентября. В экспозиции — более 30 редких произведений из собрания Государственного Эрмитажа, которые будут впервые представлены в Иркутске", — говорится в сообщении.

Экспозиция будет работать до 9 ноября, она доступна по Пушкинской карте.

"Выставка шедевров декоративно-прикладного искусства мирового уровня откроет свои двери для посетителей в день празднования 85-летия Иркутской области, 10 сентября. Эта экспозиция и мероприятия, которые впервые пройдут в рамках Дней Эрмитажа в Иркутске, станут бесценным подарком жителям региона к юбилейной дате", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

Кроме того, с 10 по 12 сентября в областном художественном музее будет организован эрмитажный лекторий. Искусствоведы из Санкт-Петербурга прочитают цикл лекций о сокровищах прикладного и ювелирного искусства из коллекции Эрмитажа, а также его истории. Программа включает мастер-классы по реставрации икон и масляной живописи. В ней примут участие специалисты областного художественного музея и других музеев Сибири.

С 10 по 14 сентября запланированы виртуальные экскурсии от VR-центра Эрмитажа с просмотром фильма "Эрмитаж. Погружение в историю", снятого в залах музея.

Дни Эрмитажа состоятся в Иркутске в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали Кобзев и гендиректор музея Михаил Пиотровский на Петербургском международном экономическом форуме в июне.