"Готовы 350 метров полосы. Ожидаем ввод участка в эксплуатацию 7 сентября. Итого в работе будет 1 600 метров — достаточно для всего парка воздушных судов (авиакомпании — ИФ) "Чукотавиа". Можно работать на Ан-24/26 с полной загрузкой, без ограничений", — написал Копин.

В настоящее время прорабатывается организация стыковочных рейсов через Анадырь на Москву.

"Работы на оставшихся 900 метрах (ВПП — ИФ) продолжаются, движение хорошее. "Планум" (подрядчик — ИФ) должен сдать в эксплуатацию всю полосу (2 500 метров) до конца октября. Работаем над тем, чтобы транспортное сообщение для жителей Певека было удобнее: в контакте с перевозчиками, прорабатываем направление Певек — Новосибирск. Удобный хаб для перелётов по стране + быстрая стыковка с рейсом на Москву", — пояснил Копин.

Вместе с работой над ВПП идёт реконструкция дороги Певек — аэропорт.

Ранее сообщалось, что на первом этапе был реконструирован участок протяженностью 1,25 км.

Аэропорт "Певек" оснащен ВПП размером 2,5 тыс. м на 42 м, принимает самолеты и вертолеты. Площадка аэродрома находится в ограниченных условиях, практически со всех сторон омывается водой, обводнению также подвержена территория между ВПП и перроном.

Ранее Минтранс РФ выделил 3,6 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Певека в рамках проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов".