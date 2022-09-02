"Соревнование пройдет 15-16 октября в очном формате. 40 команд по пять человек будут разрабатывать решения, которые помогут улучшить цифровой туристический сервис Russpass", — привели слова Сергуниной в комитете по туризму Москвы.

Заммэра отметила, что задачи для участников хакатона подготовили представители туристической отрасли.

Призовой фонд соревнований — 2,5 млн руб.

Присоединиться к хакатону смогут специалисты IT и представители креативных индустрий из разных регионов России.

В рамках хакатона им предстоит разработать новые цифровые решения для Russpass в одном из четырех направлений: функциональном треке, дизайн-треке, маркетинговом и технологическом.

Прием заявок открылся в пятницу и завершается 4 октября.

Хакатон Moscow Travel Hack пройдет в третий раз. В 2021 году на участие в соревнованиях подали 1 тыс. 297 заявок.