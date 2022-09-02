Седьмой сезон фестиваля пройдет 2, 3 и 4 сентября. Более 30 сольных артистов и коллективов выступят на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах.

В концертах фестиваля примут участие: ZOLOTO, Тося Чайкина, ВИА "Пролетарское танго", Shoo, Андеграунд, Буерак, Базар, Илья Киреев.

4 сентября тенор Мариинского театр Игорь Барбаков выступит совместно с оркестром "Антон тут рядом", в составе которого: люди с расстройствами аутистического спектра, нейротипичные участники, профессиональные музыканты и музыканты-любители. А сурдопереводчик музея "В тишине" переведет песни в исполнении группы ВИА "Пролетарское танго" на жестовый язык.