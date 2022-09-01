"У молодых быков издаваемые звуки похожи на виканье, "и-и-у", у старых "песня" грубее, нередко оканчивающаяся коротким рявканьем. Маралы в период гона издают звук стоя и лежа, при этом голова вытягивается вперед и рога ложатся на спину", — говорится в сообщении.

"Таким образом они привлекают самок, так как рев марала разносится на несколько км. По этому реву можно определить насколько силен и опытен самец. У взрослых маралов рев как бы гуще и протяжнее, дольше и мощнее звучит. Схватка между самцами начинается именно с рева", — отмечает пресс-служба.

Во время гона маралы устраивают поединки, но если никто не хочет сдаваться, то в ход идут рога. Самцы сшибаются "в лоб" и пытаются как бы посадить соперника на землю. Самки, наблюдающие за поединком, остаются с победителем.

Государственный природный заповедник "Кузнецкий Алатау" создали 27 декабря 1989 года на территории Кузбасса. Согласно данным с сайта заповедника, его площадь составляет 400 тыс. 811 га, общая площадь охранной зоны — 223 тыс. 460 га.