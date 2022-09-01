Велосипедная дорожка станет первой трассой в России, проложенной по особо охраняемой природной территории. Ее длина составит 44 км, ширина — 3 м.

"Куршский велотракт" пройдет в нескольких метрах от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск — Морское с правой стороны по ходу движения от КПП нацпарка в направлении государственной границы. От Зеленоградска до КПП трасса определена с левой стороны от автодороги.

Как отметили в пресс-службе, в силу своего геологического строения Куршская коса обладает низкой несущей способностью, поэтому в проекте предусмотрено создание полуметрового песчано-щебеночного настила, повторяющего рельеф местности, с последующим покрытием стеклофибробетоном.

"Высокие строительные стандарты призваны обеспечить возможность многолетнего использования велодорожки на неуплотненной и болотистой поверхности Куршской косы", — говорится в сообщении.

Строительство велотрассы пройдет в три этапа. Первый этап будет включать участок от поселка Лесной до Зеленоградска, второй — от Лесного до Рыбачьего, третий — от Рыбачьего до Морского. Завершить обустройство пробного участка планируется до конца сентября 2022 года, всего проекта — до конца 2023 года.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Куршскую косу называют "птичьим мостом", т.к. по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций.