"Квоты для петербургских школьников в 2023 году будут увеличены до 500 человек. Ранее эта цифра составляла около 100 человек. При формировании групп особое внимание будет уделяться победителям олимпиад и конкурсов, учащимся школ искусств и кадетских корпусов", — говорится в сообщении.

Для гостей из других регионов в Петербурге готовы маршруты "Моя Россия. Град Петров", "Петергоф — детям России: будь как Пётр" и "Великие творцы Санкт-Петербурга".

Маршрут "Петергоф — детям России: будь как Пётр" знакомит с Петергофом как летней резиденцией русских императоров, а именно Большим петергофским дворцом и дворцом Монплезир, историко-культурным проектом "Государевы потехи". Школьники также поучаствуют в интерактивных занятиях "Петровские вещи" во дворце Марли, "Быт петровской эпохи" в Банном корпусе и "Петровский огород" во дворце Петра I в Стрельне.

Программа "Великие творцы Санкт-Петербурга" включает экскурсии в Русский музей, Мариинский театр, музей Фаберже и музей-макет "Петровская акватория". Программа позволяет составить полное представление об этапах развития национальной живописи и скульптуры, театрального, ювелирного и декоративно-прикладного искусства в Петербурге.

"Град Петров" был пилотным маршрутом программы, он включает Петропавловскую крепость, Летний сад, Эрмитаж, Центральный военно-морской музей им. Петра Великого, музей-макет "Петровская акватория" и Нижний парк Петергофа.

Уточняется, что за 10 лет в программе "Моя Россия" приняли участие более 175 тысяч детей. Генеральным партнером министерства культуры в ее реализации выступает Российский союз туриндустрии (РСТ).