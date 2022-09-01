Так, с 15 сентября "Азимут" начнет дважды в неделю выполнять рейсы по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Омск — Уфа — Минеральные Воды. Полеты будут выполняться по средам и пятницам.

С 15 сентября также авиакомпания начнет летать из Минеральных Вод в Тюмень через Махачкалу. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, с 18 сентября "Азимут" начнет выполнять рейсы из Минеральных Вод в Сургут через Магнитогорск. Полеты будут осуществляться еженедельно по воскресеньям.

Продажа билетов на рейсы по этим направлениям уже открыта.

Ранее сообщалось, что "Азимут" с 17 сентября открывает регулярный рейс из Минеральных вод в Самару.