"У нас нет никаких оснований для пересмотра безвизового режима при посещении Грузии российскими гражданами, принятого прежними властями. Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим", — сказал в четверг на брифинге Кобахидзе.

По его словам требования грузинской радикальной оппозиции ввести визовый режим для российских граждан являются "спекуляциями".

"Эти спекуляции радикальной оппозиции связаны с пропагандой. Действующие власти заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с нахождением российских граждан в Грузии, и все находится под контролем соответствующих органов", — сказал Кобахидзе.

Решение о безвизовом нахождении российских граждан в Грузии в течение года было принято при правлении президента Михаила Саакашвили.