Открытие речного маршрута стало первым совместно реализованным проектом в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного весной 2022 года между агентствами по развитию туризма двух регионов.

Проект "Лето на Оке" реализуется в Калуге с 2020 года, когда с запуском теплохода "Иван Ципулин" удалось возродить пассажирскую навигацию на реке в черте города. Однако это судно было неспешным и с глубокой посадкой, поэтому решено было приобрести еще одно, но уже скоростное и на воздушной подушке.

"Альтаир" развивает скорость до 35 км/ч и может принять на борт 36 пассажиров. Теплоход приступил к выполнения рейсов по маршруту Калуга — Поленово. Расстояние в сто с лишним километров он преодолевает за 3,5 часа, поэтому на борту для путешественников организуется путевая экскурсия и обед.