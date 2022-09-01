Гости смогут отведать блюда орловских производителей, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, играх и забавах XIX столетия. Также посетителей ждут литературные викторины и мастер-класс по росписи имбирных пряников.

Почетным гостем станет российский шеф-повар Илья Лазерсон, который приготовит уху по-царски по старинному рецепту Орловской губернии. Отведать ее смогут все желающие. Кулебяки, грибные закуски и другие блюда преподнесет местный кулинар Евгений Писаревский.

Также в рамках фестиваля можно будет посетить выставку собак пород из произведений Ивана Тургенева и поучаствовать в "Сырном квесте".

Фестиваль состоится 18 сентября.