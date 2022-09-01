На просьбу прокомментировать данное решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Конечно, это также сделает более сложной ситуацию и для европейцев. Очередное нелепое решение продолжающегося абсурда".

На вопрос, будет ли Москва вводить ответные меры, представитель Кремля ответил: "Москва идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам".

Говоря о последствиях процедуры изменения визового режима, между РФ и ЕС, Песков отметил: "Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее. Мы не знаем, как это все будет, но скорее всего, процесс будет сложнее".

Как сообщалось, страны Евросоюза в среду решили приостановить действие визового соглашения 2007 года с Россией об упрощении визового режима на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи сообщил, что процесс выдачи виз россиянам в целом станет "более сложным и длительным", что приведет к снижению числа выдаваемых виз. При этом глава европейской дипломатии заявил, что ЕС не хочет изолировать себя от граждан РФ.

При этом решение пока не задокументировано, его обсудят и утвердят на более позднем этапе согласования.