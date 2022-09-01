"В деревне Каменка на базе загородного клуба открылся первый визит-центр — точка входа для туристов, интересующихся сплавами, походами, экскурсиями и загородным отдыхом", — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в центре путешественники смогут получить информацию о достопримечательностях ближайших населенных пунктов.

Кроме того, туристы смогут узнать о вариантах размещения, записаться на экскурсии, прогулки на квадроциклах и снегоходах и попробовать произведенную местными фермерами экологически чистую продукцию.

Ранее сообщалось, что Свердловская область получила грант на развитие внутреннего туризма — свыше 330 млн рублей. Деньги пойдут на обустройство инфраструктуры для путешествий — визит-центров, пляжей, будет создан дополнительный гостиничный фонд в труднодоступных северных районах.